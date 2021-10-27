В ближайшие 10 дней вакцину «КовиВак» в Татарстане ждать не стоит

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане по-прежнему сохраняется дефицит вакцины от коронавируса «КовиВак», сообщил сегодня во время прямого эфира в Instagram-аккаунте республиканского штаба по противодействию распространению COVID-19 главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

— Мы уже говорили, что ее изготовитель находится в процессе модернизации. Сейчас она закончилась, соответственно, надеемся, что она поступит в ближайшее время. Хотя можно встать в лист ожидания, но по тем данным, которые имеем, в ближайшие 10 дней вакцины «КовиВак» у нас точно не будет.

Лопушов посоветовал не бояться и не относиться критически к отсутствию этой вакцины и рекомендовал провести повторную вакцинацию имеющейся в наличии:

— Может делаться и «Спутником», то есть необязательно, что повторная вакцинация проводится только «Спутником Лайт». Нет такого.

Неделю назад он рассказал, что «КовиВак» производится на одном заводе. Сейчас предприятие закрыто на реконструкцию для увеличения мощности. Лопушов отметил, что не стоит ждать «КовиВак», так как ситуация с пандемией непростая. Привиться можно любой зарегистрированной вакциной, которая есть в наличии, добавил он.

Ангелина Панченко