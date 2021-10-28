Челнинские врачи спасли пациента с 92%-ным поражением легких

В Челнах команде анестезиологов-реаниматологов горбольницы №5 спасли жизнь крайне тяжелого пациента с 92%-ным поражения легких. 47-летний Валерий Тигр поступил в состоянии комы.

Его легкие практически перестали функционировать, потому что не получали кислород. Мужчина находился под аппаратом ИВЛ. Медики отмечают, что он не относился к группе риска: у него не было серьезных хронических заболеваний, лишнего веса, проблем с давлением или уровнем сахара в крови. Но COVID-19 его не пощадил. Мужчину реанимировали в течение суток.

Фото: realnoevremya.ru

Пациент вспоминает, что его доставили в больницу на скорой 9 октября, в тяжелом состоянии.

— Трудно объяснить каково это, когда тебе не хватает воздуха. Где-то далеко в сознании я понимал, что умираю. До этого я неделю лечился в частной клинике, но симптомы не проходили, а, наоборот, усиливались. Врачи и медсестры отделения реанимации 5-й горбольницы сотворили чудо, — приводит его слова пресс-служба мэрии Челнов.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 174 новых случая COVID-19. Всего на 27 октября в республике зарегистрировано 30 057 случаев заражения коронавирусом.



Татьяна Леухина