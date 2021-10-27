Татарстан получит свыше 2 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения

Фото: Максим Платонов

Кабмин РФ выделил еще свыше 56 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения. Татарстан получит свыше 2 млрд рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19. Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования средств.

Фото: Максим Платонов

— Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно — по полису ОМС — во всех субъектах Российской Федерации, — отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В мае сообщалось, что 25 млрд рублей будет выделено на помощь людям, у которых диагностирован коронавирус. Это поручил сделать Михаил Мишустин.

Алексей Нечаев