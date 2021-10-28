Председатель конституционного суда указал на опасность вторжения в конституционные права в пандемию

При угрозах пандемий, различных кризисов и терроризма возникает опасность произвольного вторжения в конституционные права человека со стороны законодательной власти, такое мнение выразил председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин.



По его словам, в таких случаях государственная власть может пойти по пути ограничения прав граждан, чтобы защитить права и законные интересы других лиц, основы конституционного строя и обеспечить безопасность государства, пишет «Российская газета».

Зорькин считает, что двигаться по пути усиления ограничений прав и свобод человека следует осторожно. Вводимые законом меры борьбы с угрозами должны быть оправданы защитой конституционных ценностей и не должны вести к нарушению конституционных прав и свобод.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко