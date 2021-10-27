Верховный суд Башкирии отказался отменять систему QR-кодов в республике

Верховный суд Башкирии отклонил групповой иск об отмене QR-кодов в регионе. Об этом пишет «РИА Новости».

С 4 октября в Башкирии ввели обязательное предъявление QR-кодов, свидетельствующих о сделанной прививке от коронавируса, при посещении торговых, спортивных, культурных и некоторых социальных объектов.

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«Верховный суд Башкортостана отказал в удовлетворении административного искового заявления в части требования о признании недействующим пункта 12 приложения №2 указа главы Республики Башкортостан, уточнили в суде. Решение пока не вступило в законную силу.

В Татарстане QR-коды начали действовать с 11 октября. После этого депутат горсовета Набережных Челнов от партии «Коммунисты России» Татьяна Гурьева направила обращение к генпрокурору России Игорю Краснову, прокурору Татарстана Илдусу Нафикову и президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой принять меры для отмены системы QR-кодов в регионе.



Татьяна Леухина