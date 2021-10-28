Американские ученые назвали причину высокой заразности дельта-штамма коронавируса

Высокая заразность дельта-штамма коронавируса объясняется его улучшенной способностью к слиянию с мембраной клеткой человека. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы.

Они провели эксперимент на культурах клеток человека. S-белок дельта-штамма SARS-CoV-2 приспособлен к слиянию мембран вируса и клетки человека после связывания с рецептором ACE2 лучше других разновидностей инфекции. Поэтому дельта-штамм быстрее и эффективнее заражает клетки человека, передает журнал Science.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на штамм коронавируса «дельта» приходится практически 100% случаев в мире.

Татьяна Леухина