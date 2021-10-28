Галимова: «У нас не локдаун, а такая форма, которая позволяет продолжать деятельность»

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова на брифинге в кабмине РТ ответила на вопрос о том, как будут проходить в Татарстане нерабочие дни.

— Я бы вообще не называла это локдауном. С точки зрения полного понятия этого слова у нас не локдаун, а такая форма, которая позволяет продолжать деятельность, — прокомментировала Галимова. — Да, есть некоторые ограничения. Но мы все-таки стараемся продолжить жизнедеятельность для предприятий, организаций, в том числе для бизнеса.

Она добавила, что период нерабочих дней на графике президента Татарстана никак не скажется:

— Все запланированные мероприятия у него будут проходить. Все они проводятся с учетом требований безопасности. Мы и в прошлый локдаун, как вы говорите, не прекращали свою деятельность. Люди в органах власти должны оперативно принимать решения и реагировать на какие-то вещи, уходить на каникулы для них совершенно неправильно, — рассказала Галимова.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, сегодня в Татарстане определят, какие предприятия будут работать с 30 октября по 7 ноября. Информация будет объявлена на брифинге оперативного штаба.

Мария Короткова