Российские власти перезапустят кампанию по пропаганде вакцинации

Российские власти занялись организацией новой информационной кампании о пропаганде вакцинации от коронавируса, выяснил «Коммерсантъ».



Предыдущую компанию признали неэффективной. В числе причин — недостаточное внимание к регионам и слишком агрессивная агитация. В частности, сильный акцент был сделан на угрозе смерти в случае отказа от прививки. Сейчас людей будут убеждать в том, что только вакцинировавшись можно жить полной жизнью. К разъяснительной работе собираются подключать волонтеров и экспертов.

На данный момент концепция управления повесткой еще не сформирована, и власти пока не определились, какое управление будет отвечать за нее. До этого пропагандой прививок в основном занималась АНО «Национальные приоритеты».

Фото: realnoevremya.ru

Несколько дней назад вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что пора признать поражение государства в кампании по пропаганде вакцинации от коронавируса. По его словам, в целом проиграна информационная работа по борьбе с COVID-19. Толстой рассказал, что на вопросы об осложнениях никто не отвечает, поэтому у людей нет доверия к вакцине.



Маргарита Головатенко