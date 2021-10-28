Новости общества

10:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские власти перезапустят кампанию по пропаганде вакцинации

08:58, 28.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Российские власти перезапустят кампанию по пропаганде вакцинации
Фото: realnoevremya.ru

Российские власти занялись организацией новой информационной кампании о пропаганде вакцинации от коронавируса, выяснил «Коммерсантъ».

Предыдущую компанию признали неэффективной. В числе причин — недостаточное внимание к регионам и слишком агрессивная агитация. В частности, сильный акцент был сделан на угрозе смерти в случае отказа от прививки. Сейчас людей будут убеждать в том, что только вакцинировавшись можно жить полной жизнью. К разъяснительной работе собираются подключать волонтеров и экспертов.

На данный момент концепция управления повесткой еще не сформирована, и власти пока не определились, какое управление будет отвечать за нее. До этого пропагандой прививок в основном занималась АНО «Национальные приоритеты».

Фото: realnoevremya.ru

Несколько дней назад вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что пора признать поражение государства в кампании по пропаганде вакцинации от коронавируса. По его словам, в целом проиграна информационная работа по борьбе с COVID-19. Толстой рассказал, что на вопросы об осложнениях никто не отвечает, поэтому у людей нет доверия к вакцине.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:15
    Жить полной жизнью это ходить во все закрытые от непривитых места? ))) Конечно это же намного лучше чем акцент на угрозе смерти ))
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также