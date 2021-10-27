Дмитрий Лопушов: «Не надо понимать эти дни как действительно выходной день в нашем понимании»

«Нам дано право не ходить на работу, соответственно, этим надо воспользоваться — сидеть дома»

Практика установки нерабочих дней, которые ждут россиян с 30 октября сроком на одну неделю, не нова. Через локдаун, правда, с более жесткими ограничениями государство уже проходило — самый строгий был весной 2020 года. В этот раз категоричных ограничений не будет. Усложнившаяся в октябре эпидобстановка, вызванная всплеском заболеваемости коронавирусом и смертностью из-за него, вынудила власти пойти на меры по разобщению населения. Именно эту цель преследует ожидающая всех нерабочая неделя, пояснила сегодня во время прямого эфира в Instagram глава республиканского оперштаба по противодействию распространению COVID-19, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

— Это минимум нашего с вами общения, и если предприятия и организации продолжают работать, то работа со строжайшим соблюдением санитарных мер — ношение масок, соблюдение термометрии, и если мы болеем, то не приходим на рабочее место, — добавила она.

Каких предприятий и организаций в Татарстане не коснется недельный локдаун, станет известно в четверг. Пока готовятся пояснительные и регламентирующие документы, отметила вице-премьер.

Лопушов пояснил, что целая неделя без работы — это отдых, по сути, вынужденный, но который поможет снизить напряженность, уровень заболеваемости. Фото: Максим Платонов

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов, приглашенный сегодня для участия в прямом эфире оперштаба, считает, что установленные нерабочие дни реально помогут улучшить эпидемиологическую ситуацию:

— Это нахождение дома, минимизация контактов и, как следствие, снижение уровня заболеваемости. Необходимо четко понимать, что нам дано право не ходить на работу, соответственно, этим надо воспользоваться — сидеть дома, ни в коем разе не ходить по ТЦ, тем более выезжать куда-то за пределы своего региона. В противном случае эти нерабочие дни эффекта не принесут.

Он пояснил, что целая неделя без работы — это отдых, по сути, вынужденный, но который поможет снизить напряженность, уровень заболеваемости. Но чтобы добиться этого, придется каждому минимизировать степень контактов:

— Не надо понимать эти дни как действительно выходной день в нашем понимании — значит, можно уехать к родственникам, отпраздновать какие-то праздники, уехать за рубеж на отдых — вот этого делать ни в коем случае нельзя.

Лопушов посоветовал в эту неделю позаботиться о себе — например, сделать прививку от коронавируса, тем более все пункты вакцинации в республике будут работать.

Лопушов посоветовал в эту неделю позаботиться о себе — например, сделать прививку от коронавируса. Фото: Максим Платонов

Далее, отвечая на вопросы, поступающие от instagram-пользователей, эпидемиолог разочаровал тех жителей Татарстана, что ждали поступления в регион вакцины «КовиВак» — дефицит ее по-прежнему сохранится, по крайней мере в ближайшие десять дней. По его рекомендации, можно встать в очередь в лист ожидания, но провести повторную вакцинацию, подчеркнул он, можно и теми вакцинами, что есть в наличии: «Можно сделать и «Спутником V», то есть необязательно и не является строго обязательным, что повторная вакцинация проводится только «Спутником Лайт». Нет такого».

Еще один совет от Лопушова, который он давал татарстанцам уже не раз: не заниматься самолечением, и заметил, «понятно, что у всех есть доступ в интернет, все считают себя врачами, но призываю в целях собственного благополучия не делать этого, назначать себе лечение, какие-то исследования, чтобы потом их еще как-то интерпретировать».

Экспресс-тестами снабдят бригады скорой помощи

Между тем он признал, что сегодня попасть на прием к врачу действительно сложно, и если сделать это удалось, то не стоит требовать от врача обязательного ПЦР-теста. Как подчеркнул эксперт, врач сам решит на основании симптомов, анализов и прочих показателей, необходим ли пациенту такой вид диагностики.

Кстати, как сообщил Лопушов, первая партия тестов для экспресс-диагностики на коронавирус, о которых в последнее время говорили представители республиканских Минздрава и Роспотребнадзора, уже поступила в Татарстан и теперь распределяется по лечебным учреждениям. Однако, как он заметил, эти тесты в полной мере не заменят собой ПЦР-диагностику, а просто помогут врачам оперативнее определять наличие антигена коронавируса в крови у пациента и уже на основе показателей принимать решение о дальнейшем лечении. В первую очередь экспресс-тестами снабдят бригады скорой помощи.

Как подчеркнул эксперт, врач сам решит на основании симптомов, анализов и прочих показателей, необходим ли пациенту ПЦР-тест. Фото: Ринат Назметдинов

Также, говоря о пресловутом ПЦР-тесте, спикер подчеркнул, что он не является альтернативой введенному в Татарстане в виде пропуска в общественные пространства QR-коду, особо отметив, что смысла делать ПЦР для допуска куда-то нет:

— Наша задача — формирование коллективного иммунитета, которого можно достигнуть только посредством вакцинации. Мы можем всех провести через ПЦР-исследования, но надо понимать, что отрицательное ПЦР-исследование говорит о том, что именно в момент забора человек не является носителем. Через два часа он уже может являться носителем.

Выданные сертификаты о вакцинации будут действительны и после 8 ноября

Немало вопросов от зрителей прямого эфира касалось вакцинации, в том числе и ее необходимости для тех, у кого высокий титр антител. В пример привели пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который не прививается, поскольку у него много антител. В ответ на это главный республиканский эпидемиолог рассказал: при каждой встрече с вирусом наличие антител в организме человека сокращается. Тем более сейчас в мире циркулирует штамм «дельта», активно мутирующий и стремительно размножающийся в организме. Поэтому сейчас важно поддерживать высокий уровень антител — чем больше, тем лучше. Сделать это можно только за счет вакцинации. По его словам, самый высокий титр после перенесенного коронавируса, который он видел, составлял 500—600 у.е., а после «Спутника Лайт» — уже 44 тысячи.

Речь зашла и о прививках для беременных и кормящих, тем более что теперь эти состояния исключили из списка противопоказаний для вакцинации. По данным Лопушова, прививку от коронавируса в Татарстане сделали около 800 будущих мам. Однако он предостерег от вакцинации беременных на поздних сроках, поскольку возможное повышение температуры вследствие прививки может негативно отразиться и на женщине, и на ребенке, которого она вынашивает. В этом случае он посоветовал принимать решение вместе с акушером-гинекологом.

Если вакцина практически уже готова к применению у детей, то, соответственно, грудное вскармливание никоим образом не может препятствовать вакцинации. Фото rastimdetey.ru

Что касается женщин, кормящих грудью, то, по словам эпидемиолога, «проведены определенные исследования, с учетом того, что в Минздраве РФ находится на утверждении порядок вакцинации детского населения, это говорит о том, что вакцинация для детского населения тоже безопасна. То есть если вакцина практически уже готова к применению у детей, то, соответственно, грудное вскармливание никоим образом не может препятствовать вакцинации».

Поспешил Лопушов развеять слухи том, что с 8 ноября перестанет считаться действительным сертификат о прививках, выданный ранее, поскольку российский Минздрав вводит его новый формат. Как он пояснил, в обновленном документе будут указываться три показателя — факт вакцинации, факты заболевания и медотвода.

— Все те сертификаты, которые уже есть, я думаю, они останутся действительными. Пока, правда, разъяснения нет. Единственное, есть упоминание о том, что будет видоизменен бланк, но с учетом того, что все-таки сертификаты есть, будет, скорее всего, техническое решение, что имеющиеся сертификаты будут также действительны, — заявил спикер.

Ангелина Панченко