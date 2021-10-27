В Кремле считают закрытие границ регионов из-за COVID-19 последней мерой

В Кремле считают закрытие границ между регионами из-за COVID-19 последней мерой. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Песков сообщил, что закрытие границ российских регионов не приветствуется властями и является крайней мерой. Однако он отметил, что эпидемиологи опасаются того, что некоторые россияне планируют отправиться путешествовать в период нерабочих дней. Это может привести к нехорошим эпидемиологическим последствиям. Пресс-секретарь президента выразил надежду, что ограничения в нерабочие дни поспособствуют улучшению ситуации с COVID-19.

Фото: duma.gov.ru

Ранее сообщалось, что на фоне объявления нерабочих дней в России вырос спрос на отдых в Крыму. В Крыму на указанный выше период действуют ограничительные меры, такие как QR-коды для посещения общественных мест и заселения в отели и режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.



Дарья Акимова