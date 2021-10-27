Лопушов: отрицательный ПЦР-тест не заменяет собой QR-код

«QR-код выдается только на основании результатов либо вакцинации, либо перенесенного заболевания, и наличие отрицательного ПЦР-теста не является основанием для получения QR-кода», — сообщил сегодня главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.



— Наша задача — формирование коллективного иммунитета, которого можно достигнуть только вакцинацией. Мы можем всех провести через ПЦР-исследования, но надо понимать, что отрицательное ПЦР-исследование говорит о том, что именно в момент забор человек не является носителем. Через 2 часа он уже может являться носителем, — заявил он.

Фото: Максим Платонов (архив)

Он подчеркнул, что смысла делать ПЦР для допуска куда-то нет.

Напомним, QR-код действуют в Татарстане с 11 октября. На сегодняшний день посетить ТЦ и ряд других мест массового скопления людей можно только при его наличии.

Ангелина Панченко