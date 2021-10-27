В Госкомитете по туризму Татарстана рассказали, куда гости республики могут попасть без QR-кодов

Фото: Максим Платонов

Госкомитет по туризму РТ напомнил гостям республики об антикоронавирусных ограничениях в выходные дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Без предъявления QR-кодов или справок о перенесенном заболевании возможно:

Заселение в гостиницы, в том числе хостелы.

Для заселившихся в отель пользование всей инфраструктурой отеля (рестораны, кафе, фитнес-центры, бассейны и т.д.).

Посещение всех объектов культуры (музеи, выставки) как индивидуально, так и в составе организованной туристической группы.

Проведение экскурсионных программ.

Посещение театров, кинотеатров (кинозалов), цирков, концертных залов при заполняемости не более 50%, но не более 500 человек. (Условия уточняйте в каждом объекте посещения).

Официальные спортивные и физкультурные мероприятия, зрелищно-развлекательные, культурные мероприятия при заполняемости зрительских мест не более 50%, но не более 500 человек. (Условия уточняйте в каждом объекте посещения).

Всем лицам до 18 лет не требуется предъявлять действующие QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации против COVID-19, или справки о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании.

Фото: Максим Платонов

Наличие QR-кодов или справок о перенесенном заболевании необходимо при посещении:

Объектов общественного питания, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах.

Посещение театров, кинотеатров (кинозалов), цирков, концертных залов при заполняемости не более 70%. (Условия уточняйте в каждом объекте посещения).

Официальные спортивные и физкультурные мероприятия, зрелищно-развлекательные, культурные мероприятия при заполняемости зрительских мест не более 70%. (Условия уточняйте в каждом объекте посещения).

Всем лицам старше 65 лет требуется предъявлять действующие QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации против COVID-19, или справки о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании.

В ведомстве отметили, что по мере поступления дополнений информация будет обновляться.

Президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. За работниками на это время сохранится зарплата.

Алексей Нечаев