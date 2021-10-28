Израиль разрешил пускать в страну туристов, привитых «Спутником V»
С 15 ноября Израиль будет пускать привитых «Спутником V» туристов. Однако возможное внесение РФ в список «красных стран» по COVID может отодвинуть реализацию решения на несколько недель, сообщил министр туризма Израиля Константин Развозов.
Туристам, вакцинированным «Спутником», необходимо будет предъявлять серологический тест (на предмет наличия антител и антигенов). При этом, добавил министр, после признания препарат ВОЗ, тест сдавать не потребуется.
— В ближайшем будущем будет опубликован список «красных стран» с высоким уровнем заболеваемости и, соответственно, приезд туристов из этих стран будет отложен на несколько недель, пока эпидемиологическая ситуация в тех странах не улучшится, — приводит «РИА Новости» его слова. По данным Развозова, Россия будет в списке.
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