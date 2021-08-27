Главное к утру: пятая российская вакцина от коронавируса, когда «припадут» цены на жилье
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 27 августа:
- Вчерашним вечером у северного входа в аэропорт Кабула прогремели взрывы — их устроили террористы-смертники. На месте происшествия началась стрельба. Ответственность за взрывы взяло на себя «Исламское государство»* (запрещено в РФ), сообщило AFP News Agency со ссылкой на заявление группировки. «Талибан»** (запрещено в РФ) после взрывов заявил, что «решительно осуждает взрывы» у аэропорта Кабула.
- Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, когда в России стабилизируются цены на жилье. На фоне падения объемов ввода жилья цены на него в России выросли в среднем на 17—20%. По его оценке, в скором времени они должны немного стабилизироваться и «припасть». Греф также обратил внимание, что предложение на рынке жилой недвижимости в России будет увеличиваться, так как сейчас в стране ведется активное строительство нового жилья.
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призвал регионы России активнее развивать общественный транспорт, чтобы быстрее решить проблему загруженности дорог. По его словам, приоритетной задачей на ближайшие годы является обеспечение граждан гарантией общественного транспорта.
- Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Она стала пятым отечественным препаратом против COVID-19.
- Сборная России обыграла команду Испании (4:2) в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. В составе россиян по голу в ворота соперника забили Котенев, Никоноров, Макаров и Папоротный. У Испании мячами отметились Эдуард и Антонио.
- Центральный банк РФ назвал регионы, где есть максимальные риски столкнуться с мошенничеством с полисами ОСАГО. По состоянию на 1 июля 2021 год к «красной» зоне отнесены 10 субъектов РФ, шесть из которых входят в Северо-Кавказский федеральный округ (исключение Ставропольский край).
К их числу регулятор также отнес Новосибирскую область, Тыву и Хакасию, а также Приморский край. Вблизи границ «красной» зоны находятся Красноярский, Хабаровский, Краснодарский и Забайкальский края, Нижегородская, Курская, Челябинская области, а также Еврейская автономная область и Адыгея.
- Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию Booking.com B.V. (Нидерланды) на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ). Установлено, что компания, управляющая агрегатором Booking.com, навязывала отелям и хостелам в договоре условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров и взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com.
- В четверг в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов по футболу. Россию на этой стадии турнира представлял «Зенит». Питерский клуб был посеян в третьей корзине и по итогам жеребьевки попал в группу Н, где сыграет с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальме».
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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