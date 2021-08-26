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ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке

19:49, 26.08.2021
ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке
Фото: realnoevremya.ru

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию Booking.com B.V. (Нидерланды) на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ).

Установлено, что компания, управляющая агрегатором Booking.com, навязывала отелям и хостелам в договоре условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров и взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com, сообщает пресс-служба ФАС.

Антимонопольное ведомство установило, что действия Booking.com ограничивают конкуренцию на рынке и приводят к ущемлению интересов гостиниц. До сегодняшнего дня компания не исполнила предписание ФАС.

Рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking.com B.V., возбужденного после рассмотрения обращения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», ведомство завершило еще в декабре 2020 года.

Татьяна Демина
БизнесУслуги
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