ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию Booking.com B.V. (Нидерланды) на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ).

Установлено, что компания, управляющая агрегатором Booking.com, навязывала отелям и хостелам в договоре условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров и взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com, сообщает пресс-служба ФАС.

Антимонопольное ведомство установило, что действия Booking.com ограничивают конкуренцию на рынке и приводят к ущемлению интересов гостиниц. До сегодняшнего дня компания не исполнила предписание ФАС.

Рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking.com B.V., возбужденного после рассмотрения обращения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», ведомство завершило еще в декабре 2020 года.

Татьяна Демина