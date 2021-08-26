Хуснуллин призвал регионы активнее развивать общественный транспорт для решение проблем с пробками на дорогах

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призвал регионы России активнее развивать общественный транспорт, чтобы быстрее решить проблему загруженности дорог.

— При планировании дорог считайте, сколько у вас пойдет общественного транспорта и сколько пассажиров поедет по этим дорогам, указал региональным властям Хуснуллин. По его словам, приоритетной задачей на ближайшие годы является обеспечение граждан гарантией общественного транспорта, сообщается на сайте правительства России.



В июле Хуснуллин заявил, что российским регионам следовало бы поучиться у Москвы развитию общественного транспорта. По его словам, в столице наблюдается высокий базовый уровень пользования общественным транспортом, в то время как в субъектах РФ этот показатель низкий, что является одной из серьезных проблем.



Фото: Максим Платонов (архив)

За месяц до этого из-за угрозы пробок Хуснуллин призвал глав российских регионов пересмотреть подходы к развитию общественного транспорта: в стране все больше граждан покупают автомобили — за последние 10 лет пассажиропоток в общественном транспорте упал на 19%.



Татьяна Демина