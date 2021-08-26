«Талибан»* заявил, что к взрыву у аэропорта Кабула причастны террористы

Талибы* заявили, что взрыв у аэропорта Кабула устроили террористы. Ранее министр информации «Талибана»* Забихулла Муджахид предупреждал, что существует «небольшая и неконкретная» угроза, что ИГ** устроит теракт в этом месте, пишет RT.

О том, что за взрыв ответственен ИГ**, сообщило также Politico со ссылкой на администрацию США. Там, по их информации, подорвался террорист-смертник.

В результате теракта у аэропорта Кабула погибли 13 человек, в том числе дети, представители «Талибана»* и американские военнослужащие, как минимум один из которых получил тяжелое ранение. Также есть пострадавшие. По определенным данным, их насчитывается не менее 50.

Напомним, взрыв произошел сегодня. По данным СМИ, взрывов прогремело два. После этого на месте происшествия началась перестрелка.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003, запрещена в России.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014, запрещена в России.

Татьяна Демина