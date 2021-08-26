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«Зенит» сыграет с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме» в групповом этапе Лиги чемпионов

19:59, 26.08.2021
«Зенит» сыграет с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме» в групповом этапе Лиги чемпионов
Фото: fc-zenit.ru

В четверг в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов по футболу.

Звездными ведущими церемонии стали экс-капитан «Зенита» Бранислав Иванович, а также бывший хавбек «Челси» Майкл Эссьен.

Россию на этой стадии турнира представляет «Зенит». Питерский клуб был посеян в третьей корзине и по итогам жеребьевки попал в группу Н, где сыграет с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальме».

Другие группы сложились следующим образом:

Группа А: «Манчестер Сити», ПСЖ, «РБ Лейпциг», «Брюгге».

Группа В: «Атлетико», «Ливерпуль», «Порту», «Милан».

Группа С: «Спортинг», «Боруссия» Дортмунд, «Аякс», «Бешикташ».

Группа D: «Интер», «Реал Мадрид», «Шахтер», «Шериф».

Группа E: «Бавария», «Барселона», «Бенфика», «Динамо Киев».

Группа F: «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Аталанта», «Янг Бойз».

Группа G: «Лилль», «Севилья», «Зальцбург», «Вольфсбург».

Группа H: «Челси», «Ювентус», «Зенит», «Мальме».

Первые матчи команды проведут 14 и 15 сентября. Групповой раунд продлится до 8 декабря.

СпортФутбол
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