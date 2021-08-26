Талибы* сообщили, что решительно осуждают теракт у аэропорта Кабула

Радикальное движение «Талибан»* (запрещено в РФ), захватившее 15 августа власть в Афганистане, «решительно осуждает взрывы» у аэропорта Кабула, сообщил его официальный представитель Забихулла Муджахид. Он обратил внимание, что в месте инцидента ответственность за безопасность несет США.

«Мы уделяем пристальное внимание безопасности и защите своего народа, и все виновные за это преступление будут найдены и строго наказаны», — написал он в Twitter.

Напомним, вечером 26 августа у северного входа в аэропорт Кабула прогремели взрывы — его устроили террористы-смертники. После них на месте происшествия началась стрельба.

По последним данным жертвами трагедии стали 15 человек, в том числе дети. США официально подтвердили гибель своих военнослужащих. Многие люди получили ранения.

Талибы* заявили, что взрыв у аэропорта Кабула устроили террористы. Ранее министр информации «Талибана»* Забихулла Муджахид предупреждал, что существует «небольшая и неконкретная» угроза, что ИГ** устроит теракт в этом месте. Точной информации о том, кто устроил взрыв, у новых властей Афганистана пока нет.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003, запрещена в России.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014, запрещена в России.

Татьяна Демина