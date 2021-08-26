Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу, обыграв Испанию

Сборная России обыграла команду Испании (4:2) в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.

В составе россиян по голу в ворота соперника забили Котенев, Никоноров, Макаров и Папоротный. У Испании мячами отметились Эдуард и Антонио.

Фото: vk.com/beachsoccerrus

Благодаря этой победе сборная России вышла в полуфинал турнира, в котором 28 августа сыграет с командой Швейцарии.

Напомним, ранее россияне закончили групповой этап чемпионата мира без поражений.

Россия — Испания — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).