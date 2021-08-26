Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу, обыграв Испанию
Сборная России обыграла команду Испании (4:2) в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.
В составе россиян по голу в ворота соперника забили Котенев, Никоноров, Макаров и Папоротный. У Испании мячами отметились Эдуард и Антонио.
Благодаря этой победе сборная России вышла в полуфинал турнира, в котором 28 августа сыграет с командой Швейцарии.
Напомним, ранее россияне закончили групповой этап чемпионата мира без поражений.
Россия — Испания — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).СпортФутбол
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