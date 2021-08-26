В России зарегистрировали пятую вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н»

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», пишет RT. Она стала пятым отечественным препаратом против COVID-19.

О том, что в течение этого месяца «ЭпиВакКорона-Н» должна быть зарегистрирована в середине августа предупреждал гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов, где вакцину разработали. В начале июля специалисты сдали первый пакет документов в Минздрав России после промежуточного этап клинических испытаний обновленной вакцины.

До сегодняшнего дня в стране были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19, разработанные российскими учеными. Это «Спутник V», его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». О том, что в России на подходе пятая отечественная вакцина от коронавируса сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Татьяна Демина