Центробанк назвал 10 регионов России с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО

Фото: Максим Платонов (архив)

Центральный банк РФ назвал регионы, где есть максимальные риски столкнуться с мошенничеством с полисами ОСАГО. По состоянию на 1 июля 2021 год к «красной» зоне отнесены 10 субъектов РФ, шесть из которых входят в Северо-Кавказский федеральный округ (исключение Ставропольский край).

В их числу регулятор также отнес Новосибирскую область, Тыву и Хакасию, а также Приморский край. Вблизи границ «красной» зоны находятся Красноярский, Хабаровский, Краснодарский и Забайкальский края, Нижегородская, Курская, Челябинская области, а также Еврейская автономная область и Адыгея.

По данным Банка России, суммарная доля сборов страховых премий в регионах «красной» зоны за год составила 5,5% российского рынка ОСАГО. При этом их вклад в страховые выплаты достигает 10,3%, пишет ТАСС.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное проведение технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Закон вступил в силу 22 августа.



Татьяна Демина