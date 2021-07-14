Итоги дня: вакцинация подростков, повестка встречи Путина и Лукашенко, 2,5% заболевших после прививки
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 14 июля.
- С 24 июля Россия возобновит авиасообщение с Францией и Чехией. Такое решение принял оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. Также увеличивается число авиарейсов с Австрией, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Ливаном, Хорватией, Эфиопией. Полеты за границу возобновляются из международных аэропортов Архангельска, Новокузнецка и Орска.
- Тем временем принятие Россией решения о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх откладывается до визита туда делегации российских экспертов. Они дадут оценку эпидемической ситуации в стране, профилактическим мероприятиям в местах размещения туристов и проверят возможности лабораторий и медучреждений.
- В Татарстане на сегодняшний день режим чрезвычайной ситуации из-за жары введен уже в 42 районах, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Исключение — Дрожжановский район, но и там, если жаркая погода будет держаться и дальше, введут режим ЧС.
- Сегодня стало известно, о чем говорили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на пятичасовой встрече, которая прошла в Санкт-Петербурге накануне. Главы государств обсудили проблему увеличения военного присутствия блока НАТО на Украине, в том числе проведение масштабных учений и планы Альянса по строительству военных баз на ее территории. В числе прочего политики рассмотрели такие вопросы международной повестки, как противодействие угрозам в Средней Азии в связи с выводом войск США из Афганистана, санкции Запада и США в отношении России и Белоруссии, противодействия терроризму, кибербезопасности и т.п.
- Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что с 20 сентября в России прививку от коронавируса начнут делать подросткам. Их вакцинация будет проводиться с одобрения родителей после регистрации препарата и выдачи разрешения на его использование, «и никак иначе», заявила в ответ на это детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова. Тем временем в Дании прививку от СOVID-19 начали делать детям в возрасте 12-15 лет.
- Директора дома престарелых, где на пожаре в Абзелиловском районе Башкирии в декабре 2020 года погибли 11 человек приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и на два года лишили права заниматься деятельностью по оказанию соцуслуг гражданам. Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») — она организовала учреждение по содержанию и уходу за пожилыми лицами и инвалидами в принадлежащем ей деревянном доме. Причиной трагедии стало несоблюдение требований пожарной безопасности. Материалы по уголовному делу составили более 14 томов.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил. что после вакцинации от коронавируса заболели не более 2,5% человек. При этом большинство из них заразились в период формирования иммунитета, то есть в течение 2-3 недель после введения в организм второй дозы в зависимости от использованного препарата.
- Главным тренером московского клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА назначен трехкратный чемпион мира Сергей Федоров. На этом посту он сменил Игоря Никитина. Федоров четырехкратный обладатель призов НХЛ — лучшему игроку сезона («Харт Мемориал Трофи», 1994), лучшему хоккеисту по версии игроков («Лестер Пирсон Эворд», 1994) и лучшему нападающему оборонительного плана («Фрэнк Селке Трофи», 1994, 1996). Карьеру игрока он завершил в 2012 году в КХЛ в магнитогорском «Металлурге».
- Женскую олимпийскую сборную России по регби изолировали на два дня в Японии — у массажиста команды выявили коронавирус, его госпитализировали. В ближайшие двое суток спортсменки должны сдавать тесты на COVID-19. Если они окажутся отрицательными — их выпустят с карантина.
- Тем временем Олимпийский комитет России представил талисманы отечественной сборной на олимпиаде в Токио. Ими стали «весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить» Мишка-неваляшка и «серьезный и основательный» Шапко-кот.
- В Москве Пресненский суд назначил два года ограничения свободы блогеру Эдварду Билу, спровоцировавшему массовое ДТП на Смоленской площади в столице в апреле 2021 года. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Ему назначили наказание, на котором в настаивало гособвинение. Защита просила назначить Билу наказание, не связанное с лишением свободы.
- В Татарстане после того, как с 1 июля камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме начали снимать не пристегнутых ремнями безопасности водителей и пассажиров, зарегистрировали уже более 6 тысяч нарушений. В ГИБДД напомнили, что собственнику автомобиля, в котором выявили нарушение, грозит 1 тыс. рублей штрафа (ст. 12.6 КоАП РФ).
- ОАЭ добились увеличения добычи нефти на 3,65 млн баррелей в сутки. Новый базовый уровень начнут применять с мая следующего года, сообщил Bloomberg. Из-за позиции Эмиратов в начале июля странам ОПЕК+ не удалось достичь договоренности по продлению соглашения по ограничению добычи нефти. Изначально ОАЭ хотели увеличить показатель с 3,2 млн б/с до 3,8 млн б/с. Однако позже Bloomberg добавило, что ОАЭ и ОПЕК+ не достигли соглашения по сделке и переговоры продолжаются.
- В июне в Татарстане инфляция составила 0,9% в месячном выражении, с начала 2021 года цены выросли на 4,44%, с июня 2020-ого — на 7,08%. На продукты питания в республике они с января увеличились на 5,1%, на непродовольственные товары — на 5,34%, на услуги — на 2,21%. За первые шесть месяцев инфляция в Татарстане составила 5,99% (по отношению к январю — июню 2020 года).
- В целом по России годовая инфляция в июне составила 6,5%. В Центробанке предположили, что ее пиковое значение, по всей видимости, еще не достигнуто, «учитывая инерцию инфляционных процессов и значительную задержку в их реакции на процесс нормализации денежно-кредитной политики».
- В этом году на выборах в Госдуму система видеонаблюдения охватит около 50 тысяч участков, где голосуют 80% избирателей, сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев. Доступ к наблюдению получат все участники процесса, трансляция голосования будет идти три дня и две ночи. Съемка будет проводиться без перерыва, записи с камер будут храниться год.
- Казанский УНИКС подписал годовой контракт с форвардом Евгением Валиевым. Одновременно с этим в связи с истечением срока договора баскетбольный клуб покинул американский тяжелый форвард Окаро Уайт. Он перешел в греческий «Панатинаикос», куда ранее перебрался экс-наставник УНИКСа Димитрис Прифтис.
- В Москве вопрос введения обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан планируют решить 29-30 июня с помощью онлайн-голосования. Ожидается, что в нем примут участие около 100 тыс. жителей столицы. По последним данным, в городе прививку от коронавируса сделали уже почти 70% врачей.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что армия страны имеет почти 71% современного вооружения и техники. «Это самый высокий процент среди всех армий мира», — заявил он, добавив, что в стратегических ядерных силах России уровень современности оружия и техники превышает 80%.
- Блогера Булата Закирова, который накануне после сильного дождя катался на сапборде по проезжей части на площади 1000-летия в Казани, привлекли к административной ответственности. Он признал свою вину и согласился с допущенными нарушениями.
Татьяна ДеминаОбществоВластьЭкономикаПромышленностьОПКМедицина
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