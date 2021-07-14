В Башкирии вынесли приговор директору пансионата, где на пожаре в 2020 году погибли 11 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Башкирии вынесли приговор директору дома престарелых, где на пожаре в Абзелиловском районе в декабре прошлого году погибли 11 человек. Ей назначили три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Помимо лишения свободы ее на два года лишили права заниматься деятельностью по оказанию соцуслуг гражданам.

Прокурор просил лишить ее свободы на 5,5 года с отбыванием в колонии общего режима, сообщает ТАСС со ссылкой на Абзелиловский районный суд РБ. Установлено, что женщина организовала учреждение по содержанию и уходу за пожилыми лицами и инвалидами в принадлежащем ей деревянном доме. Причиной происшествия стало несоблюдение требований пожарной безопасности.

Фото: glavarb.ru

Материалы по уголовному делу составили более 14 томов. Женщина находилась под арестом с декабря 2020 года. Она полностью признала свою вину.



Напомним, в прошлом году в селе Ишбулдино в Башкирии сгорел дом престарелых. 11 пожилых человек погибли, пять выжили благодаря действиям сотрудницы пансионата. В районе после происшествия ввели режим ЧС, туда выезжал глава республики Радий Хабиров. Подробнее — в материале «Реального времени»

Татьяна Демина