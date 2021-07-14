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В Казани привлекли к ответственности блогера, катавшегося на сапборде по дороге после ливня

11:54, 14.07.2021 2
В Казани привлекли к ответственности блогера, катавшегося на сапборде по дороге после ливня
Фото: скриншот / instagram.com/boltliferu

Блогер Булат Закиров катался на сапборде по проезжей части на площади 1000-летия в Казани, после этого его привлекли к административной ответственности, сообщает МВД по РТ.

Видеоролик с кадрами катания появился в Сети 13 июля. Блогер припарковал свой автомобиль на остановке общественного транспорта и пересек проезжую часть на сапборде. На него составили административные материалы за остановку автомобиля в месте остановки маршрутных транспортных средств и за то, что он, будучи пешеходом, находился на проезжей части.

Закиров признал свою вину и согласился с допущенными нарушениями.

Пост с катанием выкладывал сам блогер на своей странице в Instagram. «Я искренне обожаю этот город!!! С его ливневками и прочими недостатками. Зато Казань настоящая! Всегда есть вероятность получить новые эмоции на старых местах», — писал он.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:08
    так нечего было нарушать
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  • Анонимно 12:14
    Нижнее фото прекрасно в своем абсурдизме. Такая гигантская лужа -море в центре Казани 21 века .
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