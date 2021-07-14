В Казани привлекли к ответственности блогера, катавшегося на сапборде по дороге после ливня

Блогер Булат Закиров катался на сапборде по проезжей части на площади 1000-летия в Казани, после этого его привлекли к административной ответственности, сообщает МВД по РТ.



Видеоролик с кадрами катания появился в Сети 13 июля. Блогер припарковал свой автомобиль на остановке общественного транспорта и пересек проезжую часть на сапборде. На него составили административные материалы за остановку автомобиля в месте остановки маршрутных транспортных средств и за то, что он, будучи пешеходом, находился на проезжей части.

Закиров признал свою вину и согласился с допущенными нарушениями.

Пост с катанием выкладывал сам блогер на своей странице в Instagram. «Я искренне обожаю этот город!!! С его ливневками и прочими недостатками. Зато Казань настоящая! Всегда есть вероятность получить новые эмоции на старых местах», — писал он.

Маргарита Головатенко