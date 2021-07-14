Гинцбург: вакцинация подростков от коронавируса начнется до 20 сентября

Вакцинировать подростков от коронавируса начнут до 20 сентября, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.



По его словам, все делается для того, чтобы вакцинация началась в данные сроки. Он подчеркнул, что число детей с более тяжелым течением заболевания увеличилось.

Клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет стартовало в Москве 5 июля, тогда же началось медобследование первых добровольцев. Первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. Количество участников — 100 человек.

«У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — приводит «РИА Новости» слова Гинцбурга о ходе испытаний.

Фото: realnoevremya.ru

Также в Москве в начале июля 11 детей привили первым компонентом вакцины от COVID-19.

Маргарита Головатенко