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Гинцбург: вакцинация подростков от коронавируса начнется до 20 сентября

07:23, 14.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Гинцбург: вакцинация подростков от коронавируса начнется до 20 сентября
Фото: realnoevremya.ru

Вакцинировать подростков от коронавируса начнут до 20 сентября, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, все делается для того, чтобы вакцинация началась в данные сроки. Он подчеркнул, что число детей с более тяжелым течением заболевания увеличилось.

Клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет стартовало в Москве 5 июля, тогда же началось медобследование первых добровольцев. Первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. Количество участников — 100 человек.

«У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — приводит «РИА Новости» слова Гинцбурга о ходе испытаний.

Фото: realnoevremya.ru

Также в Москве в начале июля 11 детей привили первым компонентом вакцины от COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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