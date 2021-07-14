Мурашко заявил, что после вакцинации от СOVID-19 заболели не более 2,5% человек

Фото: Максим Платонов (архив)

После вакцинации от коронавируса заболели не более 2,5% человек, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. При этом большинство из них заразились в период формирования иммунитета, то есть в течение 2-3 недель после второй дозы в зависимости от введенного препарата.

Мурашко заявил, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. По его словам, это подтверждает практика, пишет «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков рассказал, что в подавляющем большинстве случаев после вакцинации люди заражаются коронавирусом либо после первого этапа, либо сразу после второго дозы вакцины, когда не дождались формирования иммунитета в заявленные изготовителем вакцины сроки.



Он напомнил, что иммунитет формируется после введения второго компонента вакцины, и не сразу, а через 15—20 дней.

Татьяна Демина