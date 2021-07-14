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Мурашко заявил, что после вакцинации от СOVID-19 заболели не более 2,5% человек

16:50, 14.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Мурашко заявил, что после вакцинации от СOVID-19 заболели не более 2,5% человек
Фото: Максим Платонов (архив)

После вакцинации от коронавируса заболели не более 2,5% человек, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. При этом большинство из них заразились в период формирования иммунитета, то есть в течение 2-3 недель после второй дозы в зависимости от введенного препарата.

Мурашко заявил, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. По его словам, это подтверждает практика, пишет «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков рассказал, что в подавляющем большинстве случаев после вакцинации люди заражаются коронавирусом либо после первого этапа, либо сразу после второго дозы вакцины, когда не дождались формирования иммунитета в заявленные изготовителем вакцины сроки.

Он напомнил, что иммунитет формируется после введения второго компонента вакцины, и не сразу, а через 15—20 дней.

Татьяна Демина
ОбществоМедицинаВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:14
    Им тоже ставят какую-то дрянь этим мурашкам, и всей их братии, лишь бы убедить с пеной у рта любым способом
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