ЦИК утвердил порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках

Центризбирком России утвердил порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках во время выборов депутатов Госдумы, сообщает ТАСС.



В текущем году система видеонаблюдения охватит около 50 тысяч участков, где голосуют 80% избирателей, сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Доступ к наблюдению получат все участники процесса, трансляция голосования будет идти три дня и две ночи.

Съемка будет проводиться без перерыва, записи с камер будут хранить в течение года. Объекты наблюдения — места работы со списками избирателей, выдачи и перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты или комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), стационарные и переносные ящики, КОИБ и сейфы для хранения избирательной документации.

Тренировка системы видеонаблюдения пройдет 16 сентября.

Фото: realnoevremya.ru

На выборы в Государственную думу РФ восьмого созыва выдвинуто уже более 5 тысяч кандидатов. Из этого числа 3 187 кандидатов в депутаты Госдумы выдвинули 11 политических партий. Памфилова уточнила, что данные касаются единого избирательного округа. По одномандатным округам эти партии представили 1 735 кандидатов. Еще 122 гражданина — самовыдвиженцы.

Напомним, выборы в Госдуму назначены на единый день голосования — 19 сентября 2021 года. Они пройдут в три дня — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с ними должны состояться прямые выборы глав девяти регионов России (еще в трех субъектах их выберут депутаты законодательных собраний) и депутатов 39 региональных парламентов.

Маргарита Головатенко