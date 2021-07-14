В Москве проведут электронное голосование по обязательной вакцинации от коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Вопрос введения обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан в Москве планируют решить с помощью онлайн-голосования. Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» и заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

Голосование планируется провести 29—30 июля, написал он в своем telegram-канале. По словам Венедиктова, ожидается, что в нем примут участие около 100 тыс. жителей Москвы.

Напомним, в середине июня власти Москвы ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников сферы услуг. На прошлой неделе мэр города Сергей Собянин сообщил, что наблюдается стабилизация ситуации и небольшое снижение заболеваемости — столица преодолела пиковые значения по COVID-19.

Фото: Максим Платонов (архив)

Обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан накануне ввели в Пермском крае. Прививки необходимо сделать работникам салонов красоты, бань, бассейнов, фитнес-клубов, косметических и массажных салонов, оздоровительных и спортивных комплексов, общепита, транспортных предприятий и т.д.



Татьяна Демина