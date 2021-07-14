В Японии из-за коронавируса изолировали женскую олимпийскую сборную России по регби

Женскую олимпийскую сборную России по регби изолировали на два дня в Японии. Это связано с тем, что у сотрудника команды выявили коронавирус, пишет RT.

В ближайшие двое суток российские спортсменки должны ежедневно сдавать тесты на COVID-19. Если они окажутся отрицательными — команду выпустят с карантина.

Сообщается, что зараженный коронавирусом сотрудник Олимпийской сборной России госпитализирован. Им оказался массажист, пишет «РИА Новости».

Напомним, в состав российской женской сборной по регби вошли: Алена Тирон, Елена Здрокова, Марина Кукина, Кристина Середина, Анна Баранчук, Надежда Созонова, Байзат Хамидова, Дарья Норицина, Мария Погребняк, Яна Данилова, Дарья Лушина и Дарья Шестакова.

Всего в окончательный состав олимпийской сборной России вошли 335 спортсменов — 185 женщин и 150 мужчин. Самой молодой участницей стала гимнастка Виктория Листунова. Ей 16 лет. Старшей спортсменке, Инессе Меркуловой, 56 лет. Наиболее титулованной в сборной России стала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Татьяна Демина