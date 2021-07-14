Талисманами олимпийской сборной России стали Мишка-неваляшка и Шапко-кот

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Олимпийский комитет России представил талисманы российской сборной на олимпиаде в Токио. Ими стали Мишка-неваляшка и Шапко-кот.

Они будут помогать вести аккаунты в соцсетях во время Олимпийских игр, сообщили в ОКР.

Мишку-неваляшку в организации описали как «весельчака и компанейского парня, который не упустит возможности пошутить». Что касается шапко-кота, то он серьезный и основательный, но иногда может по-доброму подколоть. «Шапки все-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть», — говорится в сообщении в Instagram-аккаунте ОКР.

Напомним, в окончательный состав олимпийской сборной России вошли 335 спортсменов — 185 женщин и 150 мужчин. Самой молодой участницей стала гимнастка Виктория Листунова. Ей 16 лет. Старшей спортсменке, Инессе Меркуловой, 56 лет. Наиболее титулованной в сборной России стала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Татьяна Демина