В Татарстане с начала года инфляция составила почти 4,5%

В июне с начала 2021 года инфляция в Татарстане составила 4,4%. По отношению к июню прошлого года сводный индекс потребительских цен вырос на 7,08%. По сравнению с маем этого года они увеличились на 0,9%. Такие данные приводит Татарстанстат.

В июне с начала года цены на продукты питания в республике выросли на 5,1%, на непродовольственные товары — на 5,34%, на услуги — на 2,21%. По сравнению с маем показатели выросли на 0,4%, 1,48% и 0,64%.

В июне 2021 года цены на продовольственные товары увеличились на 8,22% по отношению к аналогичному периоду 2020 года, на непродовольственные — на 8,67%, на услуги — 3,33%.

За первые шесть месяцев инфляция в Татарстане составила 5,9% (по отношению к январю — июню 2020 года).

В России годовая инфляция в июне ускорилась до 6,5%. Потребительские цены по сравнению с маем выросли на 0,69%.



Татьяна Демина