УНИКС подписал контракт с Евгением Валиевым

Казанский УНИКС подписал контракт с форвардом Евгением Валиевым. Он рассчитан на один год, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.



В Единой лиге ВТБ баскетболист набирал 5,5 очка, 4,1 подбора, 0,7 передачи, рейтинг эффективности — 8,7. В Евролиге его статистика составляет 3,7 очка, 3,2 подбора, 0,7 передачи, 0,3 перехвата, рейтинг эффективности — 3,9.

В сезонах 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Валиев становился бронзовым призером Единой лиги ВТБ и чемпионата России. Является серебряным призером Кубка России (2015/2016) и чемпионата Европы по баскетболу (до 16 лет) в 2006 году.

В декабре 2019 года спортсмен перешел на правах аренды в «ПАРМу» до конца сезона 2019/2020. В конце сезона 2020/21 Валиев выступал за основную команду «Химок».

Напомним, с УНИКСом подписал контракт капитан и форвард сборной России Андрей Воронцевич. Он рассчитан по системе 1+1.