Омбудсмен призвала вакцинировать детей от коронавируса лишь с согласия родителей

Вакцинацию детей и подростков от коронавируса следует проводить только с согласия родителей, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.



Вакцинация будет осуществляться с одобрения родителей после ее регистрации и выдачи разрешения на ее использование, сообщает «РИА Новости.

«И никак иначе», — подчеркнула Кузнецова.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинировать подростков от коронавируса начнут до 20 сентября.

Фото: realnoevremya.ru

Клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет стартовало в Москве 5 июля, тогда же началось медобследование первых добровольцев. Первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. Количество участников — 100 человек.

Маргарита Головатенко