Омбудсмен призвала вакцинировать детей от коронавируса лишь с согласия родителей
Вакцинацию детей и подростков от коронавируса следует проводить только с согласия родителей, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
Вакцинация будет осуществляться с одобрения родителей после ее регистрации и выдачи разрешения на ее использование, сообщает «РИА Новости.
«И никак иначе», — подчеркнула Кузнецова.
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинировать подростков от коронавируса начнут до 20 сентября.
Клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет стартовало в Москве 5 июля, тогда же началось медобследование первых добровольцев. Первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. Количество участников — 100 человек.
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