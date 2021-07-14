Российские власти возобновят авиасообщение с Египтом после визита делегации экспертов

Россия примет решение о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх после визита туда российской делегации экспертов. Об этом заявили в оперштабе.

По итогам данной поездки оперштаб примет решение о возможности возобновления авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

8 июля президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. В конце апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх.



В июне Россия направляла делегацию экспертов для оценки ситуации с коронавирусом в Турцию и принятия решения о возможности возобновления авиасообщения.



Татьяна Леухина