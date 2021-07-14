Окаро Уайт покинул УНИКС и перешел в «Панатинаикос» к Прифтису

Американский тяжелый форвард Окаро Уайт покидает казанский УНИКС по причине истечения срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В сезоне-2020/2021 американец провел в майке УНИКСа 548,8 игровой минуты в Единой лиге ВТБ и в Кубке Европы. Во внутреннем первенстве Уайт набирал 11,7 очка и 5,2 подбора в среднем за игру. До этого он выступал в НБА за «Майами» и «Вашингтон», а также в G-лиге.

"«Мы благодарим игрока за вклад в наше общее дело!» — говорится в сообщении казанского баскетбольного клуба.

Сегодня же стало известно, что Окаро Уайт перешел в греческий «Панатинаикос», куда ранее перебрался бывший наставник УНИКСа Димитрис Прифтис.