Главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА назначен Сергей Федоров
Главным тренером московского клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА назначен трехкратный чемпион мира Сергей Федоров. На этом посту он сменил Игоря Никитина.
В составе сборной Федоров стал трехкратным чемпионом мира, серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр, чемпионом СССР (1987–1989), обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002), сообщает пресс-служба ЦСКА.
Федоров четырехкратный обладатель призов НХЛ — лучшему игроку сезона («Харт Мемориал Трофи», 1994), лучшему хоккеисту по версии игроков («Лестер Пирсон Эворд», 1994) и лучшему нападающему оборонительного плана («Фрэнк Селке Трофи», 1994, 1996).
Карьеру игрока Федоров завершил в 2012 году в Континентальной хоккейной лиге в магнитогорском «Металлурге».
Отметим, что экс-тренер ЦСКА Никитин был номинирован на приз лучшему тренеру КХЛ.
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