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Главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА назначен Сергей Федоров

15:34, 14.07.2021
Главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА назначен Сергей Федоров
Фото: cska-hockey.ru

Главным тренером московского клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА назначен трехкратный чемпион мира Сергей Федоров. На этом посту он сменил Игоря Никитина.

В составе сборной Федоров стал трехкратным чемпионом мира, серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр, чемпионом СССР (1987–1989), обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002), сообщает пресс-служба ЦСКА.

Федоров четырехкратный обладатель призов НХЛ — лучшему игроку сезона («Харт Мемориал Трофи», 1994), лучшему хоккеисту по версии игроков («Лестер Пирсон Эворд», 1994) и лучшему нападающему оборонительного плана («Фрэнк Селке Трофи», 1994, 1996).

Карьеру игрока Федоров завершил в 2012 году в Континентальной хоккейной лиге в магнитогорском «Металлурге».

Отметим, что экс-тренер ЦСКА Никитин был номинирован на приз лучшему тренеру КХЛ.

Татьяна Демина
СпортХоккей
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