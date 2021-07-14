Bloomberg: ОАЭ договорились с ОПЕК по условиям сделки по сокращению добычи нефти

ОПЕК и Объединенные арабские эмираты достигли компромисса по базовым уровням добычи нефти для страны, от которых отсчитываются квоты в соглашении о сокращении добычи сырья. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в организации.

ОАЭ добились увеличения добычи нефти на 3,65 млн баррелей в сутки. Новый базовый уровень начнут применять с мая следующего года. Саму сделку продлят до конца 2022 года.

Изначально ОАЭ хотели увеличить добычу нефти с 3,2 млн б/с до 3,8 млн б/с. Из-за возникших разногласий страны ОПЕК+ в начале июля не смогли договориться об условиях смягчения ограничений до конца 21 года.

При этом ОАЭ заявили, что поддерживают предложение стран ОПЕК+ по увеличению добычи нефти с августа по декабрь этого года без каких-либо условий. Но указали, что министерский комитет организации предложил лишь один вариант — нарастить показатели при условии продления действующего соглашения до декабря следующего года. Это, по мнению государства, «является несправедливым соглашением для ОАЭ с точки зрения базовой точки отсчета для квот на добычу».

Напомним, 2 июля министры стран ОПЕК+ не смогли достичь договоренности по вопросам добычи нефти до конца этого года. Сообщалось, что возникли проблемы с позицией ОАЭ, которые были готовы согласиться на продление сделки после апреля 2022 года и на увеличение добычи нефти до конца этого года на 2 млн б/с, если организация пересмотрит параметры соглашения по сокращению добычи сырья.



Татьяна Демина