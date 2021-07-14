В Москве прививку от коронавируса сделали почти 70% врачей

Почти 70% врачей в Москве привились коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

«По состоянию на 14 июля привиты <…> почти 70% работников московских медицинских организаций — больниц, поликлиник, скорой помощи и других организаций здравоохранения» — приводит ее слова ТАСС.



По ее словам, врачи, а еще работники медсферы постоянно контактируют с жителями и «как никто другой понимают, как важно защитить от коронавируса не только себя, но и окружающих».

Фото: realnoevremya.ru

Известно, что вакцинацию от коронавируса прошли 71% госслужащих правительства Москвы. Они начали вакцинацию от коронавируса одними из первых в городе.

На днях мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что столица преодолела пиковые значения по COVID-19. Собянин на прошлой неделе сообщил, что текущая эпидемиологическая ситуация в столице стабилизируется, поэтому пока можно воздержаться от введения новых ограничений и восстановить работу объектов, расположенных на открытом воздухе.

Маргарита Головатенко