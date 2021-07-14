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Россия возобновит авиасообщение с Францией и Чехией

16:05, 14.07.2021
Россия возобновит авиасообщение с Францией и Чехией
Фото: Максим Платонов (архив)

С 24 июля Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией. Об этом сообщает оперштаб.

Также РФ увеличивает число рейсов с Австрией, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Ливаном, Хорватией, Эфиопией.

Кроме того, зарубежные полеты возобновляются из международных аэропортов Архангельска, Новокузнецка и Орска.

5 июля российские власти расширили перечень российских городов, из которых можно улететь в Турцию. С 28 июня Россия возобновила авиасообщение с США, Италией, Кипром и Северной Македонией, Бельгией, Болгарией, Иорданией и Ирландией.

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