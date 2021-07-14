Россия возобновит авиасообщение с Францией и Чехией
С 24 июля Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией. Об этом сообщает оперштаб.
Также РФ увеличивает число рейсов с Австрией, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Ливаном, Хорватией, Эфиопией.
Кроме того, зарубежные полеты возобновляются из международных аэропортов Архангельска, Новокузнецка и Орска.
5 июля российские власти расширили перечень российских городов, из которых можно улететь в Турцию. С 28 июня Россия возобновила авиасообщение с США, Италией, Кипром и Северной Македонией, Бельгией, Болгарией, Иорданией и Ирландией.
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