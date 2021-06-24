Главное о коронавирусе на 24 июня: в Татарстане болеют 60 беременных, в России — «взрывной» рост COVID-19

Шесть беременных с коронавирусом лежат в реанимациях

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 32 новых случая COVID-19. Всего на 24 июня в республике зарегистрировано 22 215 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 19 880 человек, в том числе 30 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 529 человек.

В Татарстане шесть беременных женщин, заболевших коронавирусом, находятся в реанимациях, рассказала главный акушер-гинеколог Минздрава РТ Татьяна Шигабутдинова. В последнее время врачи наблюдают рост заболевания среди беременных и увеличение осложнений у женщин в положении. Так, 40 особенно тяжело больных беременных женщин лечатся в перинатальном центре РКБ. Еще 20 женщин лежат в 7-й горбольнице.

В Казанском ГМУ начала работу группа общественных санитарных инструкторов из числа студентов третьего курса факультета высшего сестринского образования. Группа будет объяснять значимость вакцинации против коронавируса среди населения, инструктировать по необходимым мерам безопасности в общественных местах с повышенным скоплением людей, а также проводить санитарно-просветительскую деятельность по предупреждению распространения COVID-19.

Фото: Максим Платонов

По состоянию на вчерашний день в Татарстане вакцину от коронавируса получили 471 743 человека, вторую дозу — 347 302 человека. В последний раз вакцина поступила в Татарстан во вторник, 22 июня.

«Взрывной» рост заболеваемости в России

За последние сутки в России выявили 20 182 новых случая коронавируса, выздоровели 13 505 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 388 695 человек, а выздоровевших — до 4 915 615 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 568 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 131 463 человека.



За последние сутки проведено 476 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 662 648 человек.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о «взрывном» росте заболеваемости COVID-19 в России — за прошлую неделю количество новых случаев заражения выросло почти на 30%. По словам Голиковой, этому способствует, в частности, несоблюдение россиянами ограничительных мер. Она обратила внимание, что заболеваемость коронавирусом первой начала расти в 27 регионах, где сняли запрет на проведение массовых мероприятий.



Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обратил внимание, что другие страны не обязаны лечить российских туристов от коронавируса. Выезд за границу — это личный риск и ответственность граждан, заявили российские власти. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в свою очередь порекомендовала тем, кто планирует поехать в другу страну, привиться хотя бы первым компонентом вакцины от COVD-19.

В Минобрнауки прокомментировали идею допускать в вузы только привитых студентов. По мнению главы ведомства, подобная постановка вопроса имеет право на существование. При этом необходимо обеспечить смешанный формат обучения в равной степени качества для тех, кто будет учиться очно, и тех, кто перейдет на дистанционный режим обучения.

Власти Подмосковья из-за распространения коронавируса могут разрешить проезд на общественном транспорте только гражданам, у которых есть специальный QR-код, подтверждающий защиту от COVID-19. Меру могут ввести уже с 1 июля, если действующие ограничения не принесут ожидаемого эффекта.

Фото mos.ru

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова рассказала, что тяжелых побочных реакций после ревакцинации от коронавируса нет. При этом эксперт отметила, что у переболевших коронавирусом остаются серьезные последствия заболевания.



Жительница Уфы выиграла квартиру в акции среди вакцинированных от коронавируса. Еще 10 человек получили IPhone. Всего на сайте акции были зарегистрированы 38 631 флаер. Все данные по вакцинированным, принявшим участие в розыгрыше, проверялись комиссией.



Власти Башкирии в связи с распространением коронавируса ужесточили правила посещения заведений общепита. С 29 июня кафе, рестораны и т. п. будут принимать только вакцинированных от COVID-19 и лиц с отрицательным ПЦР-тестом. Также с 29 июня чиновники республики будут вести личные приемы граждан только со справкой о вакцинации от коронавируса или с отрицательным анализом на инфекцию.



Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за неделю в среднем по России темпы вакцинации от коронавируса выросли в 1,7 раза. В отдельных регионах этот показатель увеличился в разы. Первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже 20,7 млн россиян. Полную вакцинацию прошли 16,7 млн жителей страны.

Фото kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России ответил на замечание, что новые требования, вводимые во многих регионах страны с целью недопущения распространения коронавируса, могут вызвать ажиотажный спрос на ПЦР-тестирования. По его словам, угроза дальнейшего волнообразного распространения инфекции перевешивает эту проблему.

ВОЗ сделала замечания компании «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод», где выпускают препарат «Спутник V». Они касались соблюдения требований защиты окружающей среды и мониторинга выбросов загрязняющих веществ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что производители «Спутника V» уже исправили все нарекания со стороны ВОЗ и что российские ведомства проводят самый жесткий контроль за соблюдением всех правил производства вакцин от COVID-19.

В Бурятии с 27 июня по 11 июля объявлен локдаун с целью «переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд». На две недели в республике запрещается деятельность всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта и СМИ. В Кремле сообщили, что введение в России нового локдауна из-за COVID-19 сейчас не обсуждается.

Фото mos.ru

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что работодатель обязан отстранить сотрудника, отказавшегося привиться от коронавируса при отсутствии медицинских противопоказаний: «Граждане, отнесенные к группам населения, подлежащим обязательной вакцинации, могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал жестко бороться с торговлей поддельными медицинскими документами, включая сертификаты о вакцинации от COVID-19. Он заметил, что справка «шустрых бизнесменов» не вырабатывает антитела, а тех, кто заразит другого человека, может ждать справедливое наказание.

Актер Егор Бероев выступил против дискриминации непривитых россиян. Он сравнил это с холокостом фашистcкой Германии. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко обрушился на актера с критикой: он назвал поступок Бероева кощунством и явным перебором.

В Москве среди привитых разыграли первые пять автомобилей Renault Logan. В лотерее участвовали более 165 тысяч человек.

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Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко рассказал, что в реанимации клиники находятся 387 пациентов. Из их 101 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Трое пациентов находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации — это инвазивный способ поддержания работы легких и сердца. Среди всех этих больных нет вакцинированных.

Власти Москвы попросили переболевших коронавирусом и вакцинировавшихся людей стать донорами плазмы с антителами. Быть допущенным к анализу можно не ранее 30 дней после второго этапа вакцинации.

Пыльца распространяет коронавирус



В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 179 608 130 человек, 3 892 112 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 577 714). На второй строчке — Индия (30 082 778), на третьей — Бразилия (18 169 881), на четвертой — Франция (5 824 127), на пятой — Турция (5 387 545). Россия занимает шестое место (5 306 069, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (602 837). За ними следуют Бразилия (507 109), Индия (391 981), Мексика (231 847), Перу (191 073) и Великобритания (128 291).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила отношение к вакцинации подростков и детей от коронавируса. По обновленным рекомендациям по вакцинации, можно прививать детей в возрасте от 12 лет и старше вакцинами компаний Pfizer и BioNTech.

Власти Франции включили Россию, Сейшельские острова и Намибию в «красный список» стран. Россия попала в него из-за распространения в стране индийского штамма коронавируса — дельта-варианта. Жители стран из «красного списка» могут въехать во Францию только по неотложным причинам.

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Ученые из кипрского Университета Никосии обнаружили, что пыльца деревьев может переносить коронавирус. Они обнаружили связь между всплесками заражения вирусом и концентрацией пыльцы в воздухе. Исследование показало, что SARS-CoV-2 на пыльце распространяется дальше, чем он мог бы перемещаться просто по воздуху.

В Техасском университете ученые обнаружили последствие COVID-19, встречающееся только у мужчин. Заболевшие COVID-19 мужчины жаловались на боли в паху. Ученые сделали вывод, что коронавирус может поражать семенники пациента.

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что власти Китая уничтожили якобы имевшиеся доказательства распространения нового коронавируса из лаборатории в Ухане.

В Израиле заявили, что пока не готовы пускать на свою территорию даже вакцинировавшихся российских туристов. Об этом заявили в Минтуризме страны. Первый этап открытия для граждан РФ возможен только осенью.

Ольга Плешкова