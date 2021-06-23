Голикова сообщила, что за неделю темпы вакцинации в среднем по России выросли почти в 2 раза

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за неделю в среднем по России темпы вакцинации от коронавируса выросли в 1,7 раза. В отдельных регионах этот показатель увеличился в разы.

Первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже 20,7 млн россиян. Полную вакцинацию прошли 16,7 млн жителей страны, пишет ТАСС. Прививку сделали почти четверть граждан старше 60 лет.

Голикова обратила внимание, что за прошлую неделю количество новых случаев заражения коронавирусом в России выросло почти на 30%. По ее словам, этому способствует, в частности, несоблюдение россиянами ограничительных мер.

Напомним, многие регионы России начали усиливать меры по предотвращению распространения коронавируса. В частности, на некоторые мероприятия можно попасть только при предоставлении справки о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, который действителен лишь в течение трех дней.



В Татарстане вакцинировались от COVID-19 уже 471 743 человека. Обе дозы препарата получили 347 302 гражданина.



Татьяна Демина