Студенты КГМУ будут пропагандировать вакцинацию от COVID-19 среди населения

В Казанском ГМУ начала работу группа общественных санитарных инструкторов из числа студентов третьего курса факультета высшего сестринского образования. Об этом сообщается на сайте вуза.

Группа будет объяснять значимость вакцинации против коронавируса среди населения, инструктировать по необходимым мерам безопасности в общественных местах с повышенным скоплением людей, а также проводить санитарно-просветительскую деятельность по предупреждению распространения COVID-19.

В медучреждениях Татарстана в пандемию COVID-19 работали более 3 тыс. волонтеров-медиков. За время пандемии они оказали помощь около 50 тыс. раз.

Ольга Плешкова