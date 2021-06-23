Жительница Уфы выиграла квартиру в акции среди вакцинированных от коронавируса

Жительница Уфы выиграла квартиру в акции среди вакцинированных от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, еще 10 человек получили IPhone.

Акцию «Здоровая Уфа» проводил общественный фонд развития Уфы. В ней принимали участие горожане, сделавшие с 14 мая по 20 июня прививку от коронавируса в любом пункте вакцинации города.

На сайте акции был зарегистрирован 38 631 флаер. Все данные по вакцинированным, принявшим участие в розыгрыше, проверялись комиссией.

На прошлой неделе в Башкирии ввели ограничения для не привитых от коронавируса жителей. Приобрести товары или получить услуги в организациях и учреждениях граждане смогут только со справкой о вакцинации, отрицательным тестом на коронавирус либо справкой о медотводе. Сегодня власти Башкирии сообщили, что с 29 июня кафе, рестораны и т. п. будут принимать только вакцинированных от COVID-19 и лиц с отрицательным ПЦР-тестом. На таких же условиях граждан будут принимать чиновники республики.