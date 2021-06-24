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Эксперт рассказала, что тяжелых побочных реакций после ревакцинации от коронавируса нет

07:54, 24.06.2021
Эксперт рассказала, что тяжелых побочных реакций после ревакцинации от коронавируса нет
Фото: realnoevremya.ru

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова заявила, что тяжелых побочных эффектов от ревакцинации либо вакцинации после перенесенного заболевания нет.

При этом эксперт отметила, что у переболевших коронавирусом остаются серьезные последствия для здоровья.

«Поэтому, конечно, в данном случае предпочтительна вакцинация. Еще не накоплено достаточно данных о том, какой титр антител является абсолютно защитным», — цитирует ее ТАСС.

В Минздраве РФ готовят программу ревакцинации для людей, чей уровень антител снизился после прививки до недостаточного. На днях ученые рассказали, у кого формируется больше всего антител к коронавирусу. Наибольшее количество антител наблюдается у людей, переболевших COVID-19, а затем сделавших прививку. На втором месте оказалась группа не болевших, но вакцинированных ученых.

Ольга Плешкова
Общество
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