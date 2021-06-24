Эксперт рассказала, что тяжелых побочных реакций после ревакцинации от коронавируса нет

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова заявила, что тяжелых побочных эффектов от ревакцинации либо вакцинации после перенесенного заболевания нет.

При этом эксперт отметила, что у переболевших коронавирусом остаются серьезные последствия для здоровья.

«Поэтому, конечно, в данном случае предпочтительна вакцинация. Еще не накоплено достаточно данных о том, какой титр антител является абсолютно защитным», — цитирует ее ТАСС.

В Минздраве РФ готовят программу ревакцинации для людей, чей уровень антител снизился после прививки до недостаточного. На днях ученые рассказали, у кого формируется больше всего антител к коронавирусу. Наибольшее количество антител наблюдается у людей, переболевших COVID-19, а затем сделавших прививку. На втором месте оказалась группа не болевших, но вакцинированных ученых.

Ольга Плешкова