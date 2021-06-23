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В Подмосковье могут разрешить ездить на общественном транспорте только по QR-коду

18:24, 23.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Подмосковье могут разрешить ездить на общественном транспорте только по QR-коду
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Подмосковья из-за распространения коронавируса могут разрешить проезд на общественном транспорте только гражданам, у которых есть специальный QR-код, подтверждающий защиту от COVID-19, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Меру могут ввести уже с 1 июля, если уже действующие ограничения не принесут ожидаемого эффекта, пишет ТАСС.

На прошлой неделе власти региона сообщили, что не привившихся хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса водителей автобусов и такси не допустят к работе.

С 24 июня в Подмосковье начинают действовать новые «ковидные» ограничения:. Так, максимальное количество человек на мероприятиях в помещениях может достигать 50 человек, на открытом воздухе допускается не более 500 зрителей запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных заведениях с 23.00 до 06.00, приостанавливают свою работу детские игровые комнаты, аттракционы и зоопарки и т.д.

    Татьяна Демина
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