ВОЗ изменила рекомендации к вакцинации от коронавируса подростков и детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила отношение к вакцинации подростков и детей от коронавируса. По обновленным рекомендациям по вакцинации, детей можно вакцинировать.

Согласно документу, если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, их можно вакцинировать, но несрочно, как, например, пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников. При этом ВОЗ подчеркивает, что необходимы дополнительные данные по использованию вакцин среди детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации среди младших возрастных групп.

Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что вакцина компаний Pfizer и BioNTech подходит для прививки детей в возрасте от 12 лет и старше, пишет ТАСС.

На днях ученые рассказали, у кого формируется больше всего антител к коронавирусу. Наибольшее количество антител наблюдается у людей, переболевших COVID-19, а затем сделавших прививку. На втором месте оказалась группа не болевших, но вакцинированных ученых.



Ольга Плешкова