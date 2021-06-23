Песков заявил, что угроза распространения коронавируса перевешивает возможные сложности с ПЦР-тестами

Фото: Максим Платонов (архив)

Пресс-секретарь президента России ответил на замечание, что новые требования, вводимые во многих регионах страны с целью недопущения распространения коронавируса, могут вызвать ажиотажный спрос на ПЦР-тестирования. По его словам, угроза дальнейшего волнообразного распространения инфекции перевешивает эту проблему.

«Действительно, логистические трудности могут возникать», — заявил Песков. По его словам, они если и возникнут, то будут носить временный характер, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента обратил внимание, что сложности, возникшие с проведением ПЦР-тестов, власти регионов будут решать самостоятельно.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, многие регионы России начали усиливать меры по предотвращению распространения коронавируса. В частности, на некоторые мероприятия можно попасть только при предоставлении справки о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, который действителен лишь в течение трех дней. Такие меры действуют в том числе в Москве.

Татьяна Демина