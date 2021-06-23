В Татарстане шесть беременных с коронавирусом находятся в реанимации

В Татарстане шесть беременных женщин, заболевших коронавирусом, находятся в реанимации. Об этом в ходе прямого эфира рассказала главный акушер-гинеколог Минздрава РТ Татьяна Шигабутдинова.

По слова Шигабутдиновой, в последнее время врачи наблюдают рост заболевания среди беременных и увеличение осложнений у женщин в положении. Так, сорок особенно тяжело больных беременных женщин лечатся в перинатальном центре РКБ. Еще 20 женщин лежат в 7-й горбольнице.

За время пандемии в Татарстане все дети, рожденные заразившимися беременными женщинами, родились живыми, однако им требуется дополнительное наблюдение.

Татьяна Шигабутдинова призвала заранее привиться от коронавируса при планировании беременности. При этом привиться должны все члены семьи.

В России на сегодняшний день беременным женщинам не делают прививку от коронавируса. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что начать их вакцинацию могут уже на следующей неделе.



Ольга Плешкова