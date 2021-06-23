В Башкирии ужесточили правила посещения заведений общепита

Власти Башкирии в связи с распространением коронавируса ужесточили правила посещения заведений общепита. С 29 июня кафе, рестораны и т.п. будут принимать только вакцинированных от COVID-19 и лиц с отрицательным ПЦР-тестом.

Также с 29 июня чиновники республики будут вести личные приемы граждан только со справкой о вакцинации от коронавируса или с отрицательным анализом на инфекцию. Соответствующие указы подписал глава республики Радий Хабиров.

С 22 июня в Башкирии справка нужна для посещения музеев, библиотек, театров, кино, ночных клубов, спортивных мероприятий. А с 29 июня она понадобится, чтобы поесть в заведении, отдохнуть в санатории, проехать в междугороднем автобусе «Орлан», а также для заселения в общежития.

Фото: Максим Платонов (архив)

В понедельник, 21 июня, Хабиров потребовал привить от коронавируса 30% госслужащих до 25 июня и 60% — до 2 июля. По его мнению, вакцинация госслужащих является требованием — нельзя убедить людей вакцинироваться, при этом самим отказываясь от прививки.



Татьяна Демина